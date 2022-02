OL-dansker tårevædet for åben skærm

Josefine Persson kunne ikke skjule skuffelsen over nederlaget til Kina i kampens døende sekunder

Danmarks ishockeykvinder havde kurs mod den perfekte start på OL-eventyret i Beijing.

De var foran 1-0 sent i anden periode, før kineserne fik udlignet. Med sølle 50 sekunder tilbage af tredje periode faldt det hele sammen med to hurtige scoringer til værterne.

Skuffelsen stod malet i Josefine Perssons ansigt, da hun kort efter kampens afslutning stillede op til interview med TV 2 Sport.

Hun kunne ikke holde følelser og tårer tilbage, da hun evaluerede de dramatiske slutsekunder.

Josefine Persson i aktion, mens kampen gik Danmarks vej. Foto: Sebastien Bozon/Ritzau Scanpix

Efter at have samlet sig lød analysen:

- Jeg synes, at vi spiller en god første, en totalt rodet anden, inden vi kommer igen i tredje. Jeg er bare skuffet.

- Men vi får alt for få skud på mål, og jeg tror, at det er det, der begynder at gøre det hele lidt mere rodet. Jeg er rigtig stolt af holdet. Vi kæmper igennem hele kampen og giver ikke op. Det kan vi tage os med til næste kamp.

De danske kvinder skal i aktion igen allerede lørdag, hvor de møder Japan. Denne gang på det lidt mere venlige tidspunkt for danske tv-seere med start klokken 9.10.

Josefine Persson spiller til daglig i svenske Lulelå. Foto: Danmarks Ishockey Union