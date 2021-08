OL-forbandelse: - Tvunget på toilettet

Han har verdensrekorden på 50 kilometer kapgang og vandt VM-guld i 2017. Men ved OL har han altid præsteret skidt.

Denne sommer var det meningen, at den 43-årige franskmand Yohann Diniz skulle have sin revanche ved OL, men i stedet endte det med endnu en nedtur.

- Jeg fik ondt i maven og var tvunget til at gå på toilettet, siger Diniz til L'Equipe.

Diniz i aktion. Foto: Charly Triballeau/Ritzau Scanpix

Fotos fra ruten viser da også, hvordan franskmanden kommer ud fra en afskærmet grøn boks med toiletskiltet fremme.

- Jeg kæmpede mig op til det førende felt igen, men mærkede hurtigt, at jeg ikke havde det i benene og var træt. Jeg havde ondt i lysken, ondt i ryggen og vejrtrækningsproblemer, siger Diniz.

- Det har været op og ned i min karriere, men jeg har aldrig haft et godt OL. Jeg har ingen forklaring på det, det må være skæbnen, siger Diniz.

Italienske Stano vandt 20 km kapgang foran to japanere

I Beijing i 2008 måtte han afbryde løbet med maveproblemer, i London i 2012 blev han diskvalificeret for at have modtaget en vandflaske på et forkert sted, og i 2016 førte han suverænt, da han igen fik maveproblemer og kollapsede, inden han kom i mål som nummer otte.

59 kapgængere stillede til start på 50 kilometeren i Tokyo, to blev diskvalificeret, mens Diniz var blandt de 10, der ikke blev noteret for en tid. Polske Dawid Tomala vandt guld i 3 timer 50 minutter og otte sekunder, hvilket er næsten 18 minutter efter Diniz' verdensrekord fra 2014.

