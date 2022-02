OL-guld efter afgørende fund i sneen

Det kan ofte være en lille detalje - eller endda genstand i denne her sammenhæng - der er afgørende for, om det bliver til guld.

Under lørdagens mixed stafet i skiskydning ved OL var norske Marte Olsbu Røiseland først noget så uheldig, men så ganske heldig.

Hun havde mistet sin såkaldte irisblænde, der er vigtig for at kunne sigte og dermed også ramme med sit gevær.

Den slovenske fyiosterapeut Ula Hafner kom noget tilfældigt nordmanden til undsætning.

- På vejen tilbage så jeg noget sort i sneen, og gravede det ud og gav det til den norske stab, sagde Hafner til norske NRK.

Nordmændene fik informeret Røiseland og lagt irrisblænden klar på standpladsen.

Nordmanden fik uventet hjælp, og Norge endte med at vinde OL-guld. Arkivfoto: Borut Zivulovic/Ritzau Scanpix

Røiseland skulle bruge ekstra sekunder på at montere den, men det havde været langt værre, hvis den 31-årige nordmand skulle have skudt uden.

Hun missede kun en enkelt gang, og de fire nordmænd i mixed stafet kunne i sidste ende lade sig hylde som olympiske mestre.

- Jeg er glad for, at jeg fandt den og hjælper gerne. Da Johannes Thingnes Bø krydsede målstregen, var jeg glad på deres vegne. Jeg ved, at uden irrisblænden ville Norge have haft det meget svært i dag, fortalte Hafner.

Også TV 2 Sports skiskydningsekspert forklarede, at det havde enorm betydning.

- OL-guldet er takket være en slovensk fysioterapeut, sagde Kristian Wulff.