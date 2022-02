OL-guldhelt: Ikke for tidligt at drikke øl i Finland

De finske ishockeyherrer er to gange tidligere i OL-historien endt som toer, men søndag tog holdet det sidste skridt op på medaljeskamlen.

I finalen ved vinterlegene i Beijing vandt Finland 2-1 over russerne og skrev dermed historie. Kampen blev spillet tidligt søndag morgen dansk og finsk tid.

Ville Pokka, der udlignede til 1-1 i anden periode, jublede efter slutfløjt og sendte venlige tanker til fansene i hjemlandet.

- Det er en utrolig følelse at få en guldmedalje. Jeg tror, at alle var oppe hjemme i Finland.

- Jeg er sikker på, at alle i Finland er ret begejstrede, selv om det er super tidligt om morgenen. Men det er ikke for tidligt at drikke øl i Finland, siger Ville Pokka ifølge Reuters.

Holdkammeraten Harri Pesonen havde lige efter slutfløjtet svært ved at fatte den finske præstation.

- Det er ret surrealistisk. Det er den første OL-guldmedalje nogensinde for vores land i ishockey, så vi skrev helt sikkert historie.

- Lige nu er det stadig en tom følelse. Det er slut, og jeg er overraskende rolig. Jeg tror, at alle følelserne vil komme senere, siger Harri Pesonen.

- Jeg er så stolt af dette hold, og hvordan vi spillede. Vi tabte ikke en eneste kamp i denne turnering. Vi er så svære at slå. Det er en fantastisk trup at være en del af, siger han.

De forsvarende russiske OL-mestre var omvendt skuffede efter det smalle nederlag i finalen.

- Der er tomhed. Det er et bittert nederlag. Jeg er nødt til at lade batterierne op igen og vende tilbage til klubben med en ny følelse. Vi leverede nogle få skudforsøg, og vi satte dem lidt under pres.

- Finnerne spillede virkelig godt i den midterste zone. De ødelagde næsten alle vores angreb i den zone. Vi havde ikke meget tid i vores angrebszone, siger russeren Arseni Gritsyuk.