OL-guldvinder har fået amputeret fødderne

Den russiske kunstskøjteløber Roman Kostomarov, der vandt OL-guld ved de olympiske vinterlege i Torino tilbage i 2006 har fået amputeret det meste af sine fødder på grund af et alvorligt tilfælde af lungebetændelse. Nu risikerer han også at miste flere af sine fingre

For knap en måned siden blev den russiske kunstskøjteløber Roman Kostomarov indlagt på intensiv og lagt i respirator på et hospital i Moskva med en alvorlig omgang lungebetændelse.

Som følge af den alvorlige sygdom har Kostomarov nu fået amputeret det meste af sine fødder.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den 46-årige kunstskøjteløber, der ved Vinter-OL i 2006 i Italien vandt guld i isdans med sin kvindelige kompagnon Tatiana Navka, blev indlagt 10. januar med store smerter i brystet.

Kort efter blev han diagnosticeret med lungebetændelse og blodforgiftning.

Kan miste fingrene

Kirurgerne så altså ingen anden udvej end at amputere Kostomarovs ene fod samt hælen og tæerne på den anden.

Ifølge den russiske avis Izvestia har den forhenværende isdanser nu også indvilliget at få amputeret sine fingre.

Annonce:

Kostomarovs tilstand skulle stadig være meget alvorlig.

Den 46-årige Roman Kostomarov har udover sit OL-guld ved vinterlegene i Torino i 2006 vundet to verdensmesterskaber og tre europamesterskaber. Foto: Ritzau Scanpix/DAVID GRAY

Hyldet for sit mod

Kostomarov, der fyldte 46 år onsdag, er gift med Oksana Domnina, som også har kæmpet sig til ædelt metal ved vinter-OL.

I et opslag på Instagram hylder hun sin mand for det mod, han har udvist under indlæggelsen.

- Stort tillykke til min helt. Min stærke … min elskede … min mester i alt. Jeg er så stolt af dig, dit mod og din styrke. Du kæmper også for at vinde så hurtigt som muligt i disse vanskelige øjeblikke. For bare et år siden kunne vi end ikke i vores værste mareridt forestille os, at sådan en omvæltning i dit liv ville ske. Men nu er det sket. Vi kan overvinde alting, vi kan klare alt. Jeg tror på det !!! Bare lev, skriver Oksana Domnina.