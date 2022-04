OL-guldvinder til Putin: Rusland skal vinde!

Der var mange sportsstjerner til stede i Kreml tirsdag, da præsident Vladimir Putin smilende tog imod dem, der havde hentet olympiske medalje i Beijing i vinter.

Der var skiløbere og kunstskøjteløbere, skihoppere, ishockeyspillere og snowboardere.

Der blev kindkysset, onduleret nogle håndmadder og talt om storhed og olympisk historie.

Men historien over alle historier denne tirsdag i hjertet af Moskva var en anden.

For ikke alle var mødt op. Alexsandr Bolshunov, der havde vundet fem medaljer i Beijing - heraf tre af guld - i langrend, var fraværende. Det samme var makkeren i 4x10 stafetten Sergey Ustiugov samt tre af guldvinderne på kvindernes 4x5 kilometer stafet Tatiana Sorina, Natalya Nepryayeva og Yuliya Stupak.

21-årige Veronika Stepanova var ene om at repræsentere stafet-holdet.

- Jeg er meget stolt over at modtage en så høj udmærkelse fra vores lands præsident. Tusind tak for at du hejser vort flag højt, og vi vil ikke sænke det. Jeg blev født i 2001. I mine øjne er Rusland igen et stærkt, stolt og vellykket land. Ikke alle elsker det. Det er tydeligt. Men vi er på rette vej, og vi vil med sikkerhed vinde, som vi vandt ved OL, kom det...

Veronika Stepanova, Yulia Stupak, Natalia Nepryaeva og Tatiana Sorina med guldmedaljerne efter triumfen i stafetten. Foto: Lisi Niesner/Reuters/Ritzau Scanpix

Officielt er der blevet trukket på skuldrene med stor ærgrelse over, at ikke alle kunne være til stede. Men der er ikke kommet klare udmeldinger om, præcis hvorfor de ikke var der.

Bolshunov synes lovligt undskyldt. Han har for længst meldt ud, at han skulle opereres.

Der har på det seneste været en del skriverier om, at der fra Kremls side var hårde krav på syv-ti dages karantæne før mødet med præsidenten.

