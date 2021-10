OL-guldvinders frygtelige fortid

Den 27-årige britiske udspringer Tom Daley, der ved legene i Tokyo tog guld i ti meter synkronspring sammen med makkeren Matty Lee, fortæller i et interview med den britiske avis The Guardian, hvordan han kæmpede med en spiseforstyrrelse op til legene i London i 2012.

- Jeg plejede at få mig selv til at kaste op. Jeg vejede mig selv hver dag. Jeg havde et meget mærkeligt forhold til mad og mit kropsbillede. Mænd ser altid ud til ikke at have spiseforstyrrelse, så det kan være svært at snakke om, men jeg tænker mig selv som en, der kæmpede med min krop og at spise, fortæller Tom Daley til The Guardian.

I interviewet fortæller den britiske udspringer, at det var det interne pres i sporten, der var skyld i spiseforstyrrelserne.

- Mit kropsbillede kom inde fra selve sporten. Det bankede ind i mig, at jeg var overvægtig, og jeg blev nødt til at tabe kilo, hvis jeg skulle kunne præstere.

Tom Daley måtte nøjes med bronze på hjemmebane til OL i London i 2012. Toby Melville/Ritzau Scanpix

Ud over guldmedaljen har Daley vundet tre olympiske bronzemedaljer igennem karrieren, og den 27-årige udspringer udelukker ikke at være at finde til OL i Paris om tre år.

Tom Daley har siden 2015 været forlovet med partneren, den 47-årige manuskriptforfatter Dustin Lance Black, der i 2008 vandt en Oscar for filmen 'Milk'.