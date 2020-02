OL-håb dræbt i ulykke

Spydkasteren Braian Toledo, der har deltaget i OL to gange før og også forventede at stille op til sommerens lege i Tokyo, er død i en motorcykelulykke

Spydkasteren Braian Toledo døde onsdag aften 26 år gammel i en motorcykelulykke i Argentina, kun måneder inden han håbede på at kunne repræsentere sit land for tredje gang til de Olympiske Lege, skriver flere medier bl.a. Daily Star.

Braian Toledo deltog til OL ved legene både i London og Rio.

OL-atleten var på vej til Merlo fra Marcos Paz, der begge er forstader til hovedstaden Buenos Aires.

Braian Toledo mistede kontrollen over sin motorcykel ved et vejbump og kørte efterfølgende ind i to palmetræer.

Han blev erklæret død på stedet, fortæller politiet.

Spydkasterens bedste placering på verdensranglisten var en 26. plads.

Braian Toledo havde haft et problemfyldt 2019, hvor han har døjet med en ankelskade og derfor ikke har konkurreret.

Det skulle der laves om på i 2020 med OL i Tokyo.

Derfor havde den 26-årige atlet trænet op til legene. Det har man kunnet følge med i på hans Instagram.

Braian Toledo efterlader sig en kæreste.

Argentinerens personlige rekord kom ved verdensmesterskaberne i 2015 i Beijing, hvor han kastede 83,32 meter med et 800 grams spyd.

Derudover formåede spydkasteren i 2010 at vinde ungdommens Olympiske Lege i Singapore.

- Vi har mistet en stor person. En ekstraordinær atlet - ydmyg, generøs og altid klar til at støtte andre. Vi vil savne ham rigtig meget og bede for ham. Mine kondolencer går til hele hans familie i dette hjerteskærende og triste øjeblik, fortæller Gerardo Werthein, præsident i den argentinske olympiske komité i en pressemeddelse udsendt efter Braian Toledos pludselige død.

Braian Toledo så frem til sommerens OL, hvor hans bedste resultat var en 10. plads ved OL i Rio 2016. Foto: Matt Slocum/Ritzau Scanpix

