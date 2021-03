OL-håb er død - 22 år

Den 22-årige surfer Kathrine Diaz er død, efter hun blev ramt af et lyn under træning

El Salvardors håb, ved den netop optagede surfing-konkurrence ved OL, Katherine Diaz er død, efter hun blev ramt af et lyn under træning i hendes hjemland.

Det skriver The Guardian.

'En stor atlet, der har repræsenteret vores land, har forladt os. Vi ses snart, store kriger. El Salvador er i sorg,' skrev den salvadoranske surfing federation i et indlæg, hvor de hyldede Katherine Diaz på sociale medier.

Det 22-årige olympiske håb var fredag hoppet i vandet for at begynde sin træning nær sit hjem, da hun blev ramt af lynet.

Redningsmandskab forsøgte at genoplive hende på stranden, men hendes liv stod ikke til at redde.

Hyldet

Det internationale surfing forbund, ISA, har også været ude at hylde det unge surfer-talent på de sociale medier.

'Det er med et tungt hjerte, at vi er blevet overrakt beskeden om Kathrine Diaz' død. Kathrine omfavnede glæden og energien, der gør surfing så speciel for os alle, som en fantastisk ambassadør for surfing, skriver organisationen på sin Facebook.

Diaz var i gang med at forberede sig på World Surf Games i El Salvador, der fungerer som en kvalifikationsturnering til de olympiske lege i Tokyo til sommer.

