OL er ovre, men i Rusland er der stadig kæmpe ballade over afgørelsen i den prestigefyldte mangekamp i kvindernes rytmiske gymastik.

Afgørelsen skulle være så grotesk, at sporten er truet.

- Hvem er dommerne? Dette OL har ødelagt sportens fremtid, siger en af guldvinderne fra 2012, Karolyna Sevastyanova, ifølge Russia Today.

- Nu kan enhver, der klarer sig dårligt, gøre krav på førstepladsen, for alt er tilladt, siger Sevastyanova.

Israelske Linoy Ashram vandt sensationelt guld, selvom hun undervejs blandt andet tabte sin vimpel.

Tabt vimpel bør ikke kunne give guld, mener russerne. Foto: Lindsey Wasson/Ritzau Scanpix

- Hvorfor har vi brug for OL, og hvorfor skal vi overhovedet træne, hvis du kan tabe båndet og stadig vinde guldet.

- Hvordan kan dette ske foran en hel verden? Jeg er i chok og nægter at tro, at det er muligt.

- Det er fornærmende og smertefuldt at se, hvordan hende der begik en kæmpe fejl får OL-guld, mens vores Dina efter en perfekt præstation og utrolig teknik får sølv, siger Sevastyanova og henviser til Dina Averina, der vandt sølv.

Kigge-væk-finten leveret af den israelske guldvinder. Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

Hun og tvillingesøsteren Arina Averina blev da også nummer et og to i kvalifikationen i Tokyo og det lignede blot en familieduel i kampen om at vinde Ruslands sjette OL-guld på stribe i disciplinen.

- Det er en åbenlys dommerfejl og en åbenlys uretfærdighed...der var planlagt på forhånd. En fejl, der ikke har noget med ren sport at gøre. Det er det samme som at bruge doping eller bestikke dommeren, siger den russiske landstræner Irina Viner-Usmanova, der også indgav en officiel protest.

- Jeg mener, at vi bør appellere til IOC-præsident Thomas Bach og huske på sådan en bedømmelse...Jeg tror ikke, at en sport som rytmisk gymnastik vil være en del af den olympiske familie i fremtiden, siger hun og peger på, at israeleren blev brugt som redskab til at bryde en for stor russisk dominans.

Israeleren er naturligvis glad for guldet. og fortæller, at det er, hvad hun har drømt om hele livet, mens Dina Averina var i tårer, da hun blev interviewet på russisk tv.

Det var helt tilbage ved OL i Atlanta i 1996, at en anden nation end Rusland vandt kvindernes mangekamp. Her gik guldet til Ukraine og før det var det også russerne der vandt et par gange i deres helt store paradedisciplin, der første gang var på programmet i 1984.

Gymnastik har mange unge deltagere, men faktisk var de alleryngste ved OL i andre sportsgrene.

Her laver Dina Averina den perfekte præstation, men det rækker kun til sølv. Fotos: LISI NIESNER, Mike Blake, Lionel Bonaventure, Lindsey Wasson/Ritzau Scanpix