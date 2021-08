OL-helt: - Det er dybt rørende

En drengedrøm gik mandag i opfyldelse for 27-årige Viktor Axelsen, der stadig ikke helt forstår, at han kan kalde sig OL-guldvinder

Med den tunge guldmedalje om halsen blev Viktor Axelsen fredag eftermiddag mødt med jubel og klapsalver i Københavns Lufthavn.

En støj, der stod på, fra OL-guldvinderen kom ud af Terminal 3, til han fik sin ti måneder gamle datter Vega i armene kort herefter.

Der var derfor et øjebliks pause i jublen af den 27-årige badmintonspiller.

- Det er dybt rørende og virkelig fedt. Det er klart, der er selvfølgelig en masse mennesker, jeg har glædet mig til at se, og at få vores datter i armene igen og se Natalia og al vores nærmeste familie, det er meget rørende, lød det fra Axelsen kort efter ankomsten.

- Du har sovet fire nætter i Tokyo efter sejren. Hvad er det første, du har tænkt på om morgenen, når du stod op?

- Det er egentlig, hvornår jeg skulle hjem, vil jeg ærligt sige, griner Axelsen og fortsætter:

- Nu er det bare dejligt at være her.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

- Efter vi har fået Vega er der selvfølgelig et helt andet savn, når man er ude at rejse, fortæller Axelsen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Forstod det ikke

Fælles for Viktor Axelsen, hans mor Gitte og hans forlovede Natalia var det, at ingen af dem rigtig havde forstået, hvad Axelsen i mandags præsterede i Tokyo.

- Jeg tror ikke rigtig helt, jeg har forstået det endnu, fortæller Axelsen.

- Det er jo en drengedrøm der er gået i opfyldelse. Det er kæmpe, kæmpe stort, og der plejer altid at gå lidt tid, før man for alvor lige fatter, hvor stort det er.

- Det er ikke helt gået op for mig, hvor meget den her kommer til at betyde, lyder det fra Axelsen, imens han lægger hånden på den solide guldmedalje.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Heller ikke Viktors forlovede, Natalia, der var på ferie, da Viktor blev den anden dansker nogensinde til at vinde en OL-guldmedalje i badminton, forstod sejren i mandags.

- I mandags forstod jeg ingenting. Det var egentlig først, da vi kom hjem fra ferie i går, hvor der var fyldt med flag i hele opgangen og flag ude på vejen.

- Det var virkelig stort, der begyndte jeg at tænke ‘okay, der er meget stort det her’. Og nu kan jeg jo så virkelig forstå det, smiler Natalia.

Glad for grædende reaktion

Fra nær og fjern er Viktor Axelsen de seneste fire døgn blevet hyldet.

For sin sportslige præstation i Tokyo, naturligvis.

Men også for måden, den danske badmintonstjerne for rullende kameraer gav følelserne frit løb, da han havde sikret sig finalesejren over Chen Long.

- Jeg kunne ikke rigtig styre det, det er egentlig bare den følelsesladede Viktor, der kommer ud, efter jeg har vundet, fortæller han om situationen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Axelsen i tårer efter finalen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Jeg synes, at det vigtigste er, at man hele tiden har sig selv med. Jeg er en meget følsom person, og det skal man sgu også stå ved.

- Så jeg er egentlig rigtig glad for, ja, jeg ved ikke engang, om man kan kalde det en jubelscene, men min reaktion efter kampen. Og jeg er også glad for, hvordan folk har taget imod det.

- Det er jo bare mig. Og det er fedt at se, at folk synes, det var fedt at se, smiler Axelsen.