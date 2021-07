OL-helt får 25 års fængsel

Han er tredobbelt verdensmester fra 2002 til 2005 og dobbelt OL-sølvvinder fra OL 2004 og blev kåret til årets sportsmand i Australien i 2004.

Siden er det dog gået ned ad bakke for kajak-stjernen Nathan Baggaley, der måtte stoppe karrieren i 2005, da han blev taget for doping.

Midt under dette OL har retten nu idømt ham 25 års fængsel for i 2018 sammen med sin bror at have smuglet 650 kilo kokain til en værdi af 925 millioner kroner ind i Australien. Det skriver ABC News.

På den australske østkyst blev brødrene spottet i en gummibåd, hvor de fik overdraget store pakker fra et udenlandsk skib. Brødrene fik øje på et politiskib og begyndte at smide pakkerne i vandet, og efter et par timers jagt blev de pågrebet, og alt kunne dokumenteres på tv.

45-årige Nathan Baggaley har erkendt, at han havde købt gummibåden, men har hævdet, at den skulle bruges til hvalsafari, og at den tredje person ombord, Anthony Draper, på egen hånd planlagde kokainsmuglingen uden brødrenes viden.

- Pludselig gav han fuld gas ud på havet. Han sagde 'du bliver ved, uanset om du vil eller ej', og så truede han med at dræbe min familie, hvis jeg ikke hjalp, har Nathan Baggaley forklaret.

Nathan Baggaley i aktion på 1000 meteren ved OL 2004. Foto: ARMANDO FRANCA/Ritzau Scanpix

Hans bror har fået yderligere tre års fængsel og altså 28 år i alt. Opfører de to brødre sig godt, så kan de dog se frem til at blive løsladt allerede efter 12 og 16 år.

Retten i Brisbane fokuserede på, at brødrene var motiveret af grådighed og muligheden for at tjene penge og noterede også, at begge tidligere havde været i fængsel for salg og distribution af 1500 ecstasytabletter.

Brødrenes advokater fortalte, at de hver især led af psykiske problemer, og blandt andet havde Nathan Baggaley haft en depression.

Det var i 500 meter enerkajak, at australieren vandt sine verdensmesterskaber, mens han ved OL vandt sølv både i enerkajak og toerkajak på samme distance - i sidstnævnte blev blandt andet danske Lasse Nielsen og Mads Kongsgaard besejret i semifinalen.

Allerede for et par år siden skrev Ekstra Bladet første gang om den australske OL-helts nedtur.