OL-helten bakker Rindom op: - Det er ren ondskab

Anne-Marie Rindom lå til sikkert guld, da tæppet pludselig blev revet væk under hende med to gule flag og udelukkelse fra 10. race i kvindernes Laser-Radial.

Spørgsmålene var mange - ville hun nu få 45 point, der ikke kunne bruges som det dårligste resultat, der må trækkes fra? Var det tilfældet, så ville hun være ude af medaljekampen og nede som nummer otte.

Måtte hun være med alligevel, hvis der var omstart, eller ville hun så netop ikke kunne bruge placeringen som en fratrækker?

Anne-Marie Rindom var i chok og tv-billederne viste en grædefærdig sejler, mens det senere blev en anelse bedre igen, da opklaring af reglerne betød, at hun trods alt stadig ligger nummer et.

Anne-Marie Rindom reagerer efter udelukkelsen. Foto: Olivier Morin/Ritzau Scanpix

En rutsjebanetur, der for den almindelige dansker nok leder tankerne hen på 2008, hvor den danske 49'er med Jonas Warrer og Martin Kirketerp lå til guld, knækkede masten så alt var håbløst, men så lynhurtigt snuppede en kroatisk båd og vandt guldet alligevel.

- Jamen, vi har en public service-aftale i sejlsport, der gør, at det ikke må være for kedeligt at vinde. Nu vinder hun søndag, vi har noget at snakke om i weekenden, og søndag kan vi se tilbage på endnu et drama, siger Martin Kirketerp med et grin til Ekstra Bladet.

Han kan godt se ligheder med 49'eren fra 2008.

- Det er elementer i det med stort drama, men det er stadig to forskellige situationer.

- Jeg tænkte mest af alt, at det var en tung dag for hende, og den skal hun glemme. Hun skal sige 'fuck det' og komme videre, for hun fører stadig med syv point, og det er en dejlig fornemmelse før et medal race, siger Kirketerp.

Men der har været nogle minutter derude, hvor hun har følt, at guldet og alt er forsvundet. I troede også, at guldet var tabt, hvordan er det at stå i sådan et OL-kaos?

- Den følelse, at det er så tæt på, og hovedet tror, at det er slut, den er så ubeskriveligt ond. Det er bare ren ondskab, siger Kirketerp.

- Jonas og jeg kunne ikke engang kigge på hinanden. Ikke fordi det var nogens skyld, men fordi det gjorde så ondt at se en anden have det på samme måde som en selv, siger Kirketerp.

Nej-nej-nej, tænker grædefærdig Rindom formentlig. Foto: Olivier Morin/Ritzau Scanpix

Hvor Kirketerp og Warrer dengang skulle hurtigt i ilden få minutter efter den brækkede mast, så har Anne-Marie Rindom nu to dage til den afgørende sejlads.

- Hvis du gav mig en pulje med penge til at spille på Oddset, så ville jeg smide alle pengene på Anne-Marie.

- Jeg ved ikke, om man må sige det, men hun har så meget røv i de bukser, og hun er så cool og god, at jeg ikke er i tvivl om, at hun nok skal klare det søndag.

- Alle kan have en offday, og hun valgte så bare en træls dag at have det. Men hun har været under så meget pres før, og hun er altså pissedygtig, gentager Kirketerp.

Aktuel stilling i Laser Radial inden Medal Race 1. Anne-Marie Rindom, Danmark - 64 point

2. Marit Bouwmeester, Holland - 71 point

3. Josefin Olsson, Sverige - 79 point



I Medal Race er dobbelt antal point til hver placering. En førsteplads giver to point - ikke ét som i de indledende sejladser. En andenplads giver fire point osv.



Rindom kan dermed tillade sig at tabe tre placeringer til hollænderen - og syv til svenskeren - og stadig vinde OL-guld.Medal Race afvikles søndag.

Mens makkeren fra 49'eren fra dengang også er med ved dette OL, så har Martin Kirketerp det fint med at være hjemme i Danmark.

- Når indmarch og finalerne kommer, så gibber det lidt, men jeg har ikke lysten til OL mere. Det er et overstået kapitel, der vækker dejlige minder, og det er fedt at have det sådan, siger Kirketerp.

Sådan så det ud, da danskerne i 2008 lånte den kroatiske båd efter en knækket mast på deres egen. Foto: Bernat Armangue/Ritzau Scanpix

I stedet sejler guldvinderen fra 2008 med på Rockwools Danish SailGp Team, og her er der knald på.

- Det er voldsomt fedt, og det er lidt som en stor pumpet Nacra 17 på monster mange steroider.

- Den er 50 fod lang, og så sejler vi kapsejlads med otte både i en liga og rammer en topfart på 95 kilometer i timen.

Kirketerp til venstre og Warrer til højre med det guld, som Anne-Marie Rindom forhåbentlig sikrer sig søndag. Foto: Bernat Armangue/Ritzau Scanpix

- Der er smæk på, og det er et fedt race med nogle fede drenge. Hvis de linede Mols-Linjen om, så ville vi smadre forbi den, griner Kirketerp.

Martin Kirketerp og de hurtige både kan opleves i Aarhus 20.-21. august. Her vil tilskuere med billetter ifølge Kirketerp kunne opleve et kæmpe show, hvor man kommer så tæt på, at man kan spytte ned i bådene.

Foreløbig er al fokus dog på OL-sejladserne, hvor Anne-Marie Rindom søndag kan blive den første danske kvinde til at vinde guld siden Kristine Roug i 1996.

Ekstra Bladet har også talt med Jonas Høgh-Christensen om episoden med Anne-Marie Rindom.