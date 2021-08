OL-heltenes flotte gestus til brandofre

Det græske vandpolohold vil donere halvdelen af de præmiepenge, det har modtaget af en græsk fodboldklubejer for dets OL-præstation, til ofrene for skovbrande over hele landet.

Det oplyser vandpoloholdets kaptajn, Giannis Foundoulis, i en erklæring søndag.

Grækenland tabte søndag OL-finalen i vandpolo i Tokyo til de forsvarende OL-mestre fra Serbien. Det er første gang, at holdet tager en medalje med hjem fra OL.

De græske mænds sølvmedalje er lig med deres kvindeholds præstation i 2004, da OL blev afholdt i hjemlandet.

Vangelis Marinakis, der ejer fodboldklubben Olympiakos i Grækenland, donerede i forbindelse med sølvmedaljen 200.000 euro - knap 1,5 millioner kroner - til vandpoloholdet for dets præstation.

- Vi vil af hjertet gerne takke Marinakis for hans generøse donation. Vi ser det som vores pligt at hjælpe ved at donere halvdelen af beløbet til ofrene for brandene, udtaler Giannis Foundoulis i erklæringen.

De seneste uger har skovbrande raset over hele Grækenland, efter at landet er blevet ramt af den værste hedebølge i 30 år.

I weekenden krævede brandene de to første liv, mens adskillige andre er kvæstet.