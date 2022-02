OL-kongen bryder sammen: Det er slut

Karrieren er ovre for den amerikanske snowboardlegende Shaun White.

Fredag morgen dansk tid deltog han i sin sidste konkurrence, da den olympiske halfpipekonkurrence blev afviklet i Beijing.

Den 35-årige amerikaner måtte nøjes med den knap så taknemmelige fjerdeplads, men det var næppe derfor, at han brød ud i tårer.

Konkurrencen var punktummet på en lang karriere, der har budt på fem OL-deltagelser og en status som sportens helt store stjerne. Siden han blev olympisk mester i halfpipe som 19-årig i 2006, har han været 'ham man skulle slå for at vinde.'

- Det er meget underligt at sige, at det her er min sidste dag. Alle mine konkurrenter har også været venlige ved mig i dag.

- De er kommet over og har klappet mig på skulderen og sagt, at tricksene i sporten ikke ville være på samme niveau i dag, hvis det ikke var for mig, siger Shaun White ifølge Reuters.

Publikum stimlede sammen for at hylde Shaun White, da han var færdig med fredagens tredje og sidste gennemløb på halfpipe-pisten. Efterfølgende rev han hjelm og briller af, mens tårerne trillede ned ad kinderne.

Shaun White blev olympisk mester i halfpipe i 2006, 2010 og 2018. De seneste år har vedvarende knæ- og rygproblemer drillet ham og medvirket til at tage beslutningen om et karrierestop.

På forhånd var japaneren Ayumu Hirano udpeget som den oplagte kandidat til at tage over efter White, og det gjorde japaneren da også ved at vinde OL-guld.