OL-kovending: Nu må du godt se billederne

Efter at have bandlyst sine sociale medier fra at dele billeder af protesterende deltagere har IOC foretaget en kovending

I går kom det frem, at IOC havde bedt deres sociale medier om ikke at dele billeder af fodboldspillere, der knæler inden kampene for at vise sympati i kampen mod racisme.

I dag har piben dog fået en anden lyd.

Nu må der nemlig gerne blive vist billeder af spillerne på de Olympiske Leges officielle sociale medier.

Det skriver The Guardian.

Tidligere torsdag delte OL's Twitter-konto et billede af den britiske fodboldspiller Lucy Bronze, der knælede før kampen.

I opslaget bliver det også nævnt, at flere hold knælede før deres kampe.

Løsnet reglerne for at protestere

Den Internationale Olympiske Komité har også ifølge Daily Mail bekræftet, at deltagernes protester vil blive inkluderet i deres dækning af legene fremover.

IOC har inden OL i Tokyo løsnet op for den såkaldte regel 50, der tidligere har forbudt deltagerne at udøve politisk eller religiøs propaganda under legene.

Til en pressekonference onsdag fortalte IOC's præsident, Thomas Bach, at spillerne godt må knæle inden kampen, da det ikke vil være i strid med reglerne.

Og nu vil IOC altså også godt vise det.

