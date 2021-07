OL-massakre: Rydder medaljepodiet

Der stod Schweiz på alt, da der var kvindernes mountainbikeløb ved OL i Tokyo. Danmark stillede op med Caroline Bohé og Malene Degn, der desværre aldrig var med, hvor det var rigtig spændende.

Helt utroligt endte det med, at det blev til schweizisk guld, sølv og bronze, hvor 28-årige Jolanda Neff kunne stille sig øverst på podiet, efter at hun massakrerede sin modstandere med tiden 1:15:46 over et minut foran nummer to.

Landsmændene Sina Frei og Linda Indergand stod for henholdsvis sølv og bronze efter tæt kamp mellem de to ryttere, der blev afgjort kort før mål.

De tre schweiziske ryttere kunne efterfølgende ønske hinanden tillykke i et stort fælleskram.

Schweiziske Jolanda Neff var dominerede i kvindernes mountainbikeløb, hvor Schweiz tog alle medaljerne. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix.

Flere ryttere fik store problemer i det svære terræn. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Svært terræn

Flere ryttere havde det svært i det glatte terræn. Det så især sort ud for franske Pauline Ferrand-Prévot, der på vej op ad stenbakken væltede og tabte derefter sin cykel, der langsomt gled ned ad bakken igen, imens franskmanden jagtede den.

Det lykkedes faktisk Pauline Ferrand-Prévot at kæmpe sig tilbage i top tre i en kort stund, men hun måtte dog nøjes med en niendeplads.

Schweiz kan efter dagens dominerende løb tage hjem med fire medaljer fra dette OL's mountainbikeløb. I mændenes løb tog Mathias Flückiger sølv. Et løb, som blev vundet af britiske Tom Pidcock.

Malene Degn blev nummer 12, imens Caroline Bohé kørte over målstregen lige efter på en 13. plads.