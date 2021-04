OL-medaljevindere går sammen i håb om lynkvalifikation

Med mindre end tre måneder til OL i Tokyo har det danske landshold i roning ændret strategi i håbet om medaljer.

Det oplyser Dansk Forening for Rosport på sin hjemmeside.

I en ny satsning forlader Fie Udby Erichsen singlesculleren, som hun har siddet i siden 2010. Hun har blandt andet vundet OL-sølv og VM-bronze i disciplinen, men er ikke kvalificeret til sommerens OL.

I stedet parres hun med Lærke Berg Rasmussen i en toer uden styrmand.

I samme bådtype vandt sidstnævnte OL-bronze i 2016 sammen med Anne Dsane Andersen.

Lærke Berg Rasmussen har været med til at sikre en billet til sommerlegene i damefireren uden styrmand, men den forlader hun altså nu.

- Fie og Lærke er begge meget store kapaciteter inden for roning, så de to kan formentlig komme til at ro stærkt sammen, siger træner Mads Haubro til forbundets hjemmeside.

36-årige Udby og 27-årige Rasmussen har trænet sammen i mindre end en uge. Fra 17. til 19. maj skal de forsøge at kvalificere sig til OL i schweiziske Luzern.

- Jeg tror, det er muligt at nå det. Vi er begge meget erfarne, hvilket kan være altafgørende, siger Fie Udby.

- Lærke kommer med en meget stor viden om, hvad der får toeren til at gå stærkt. Og jeg kommer med en erfaring i at sætte en rytme og gøre det flydende.

Den nye satsning betyder også, at damefireren kommer til at se anderledes ud. Den vil fremover bestå af Trine Dahl Pedersen, Christina Juhl Johansen, Frida Sanggaard Nielsen og Ida Gørtz Jacobsen.

Landsholdet tager 29. april på træningslejr i Portugal. Den varer frem til stævnet i Schweiz.