OL-sejler tager uvished med ro: Vi er vant til ventetid

Jonas Warrer skal sammen med Jakob Precht Jensen repræsentere Danmark i 49er ved OL i Tokyo, men ligesom resten af verden ved sejlduoen ikke, om legene begynder som planlagt 24. juli, eller om udbruddet af coronavirus får OL udsat med eksempelvis et år.

Det vil den Internationale Olympiske Komité (IOC) meddele inden for fire uger, men flere nationale olympiske komitéer, herunder Danmarks Idrætsforbund, har opfordret til en hurtigere beslutning.

En OL-afklaring stresser dog ikke 49er-sejler Jonas Warrer, der godt kan vente flere uger, før han ved, om han denne sommer skal på jagt efter karrierens anden OL-medalje, eller om han må vente længere.

- Som idrætsudøver lærer man, at man ikke kan have indflydelse på alt, og derfor er det vigtigt at fokusere på de ting, man selv har indflydelse på.

- Myndighederne og de politisk sportslige instanser må gøre, hvad der er det rigtige i den her sag, og så må vi affinde os med den beslutning og forberede os på, hvad end der kommer.

- I sejlsport er vi rimelig vant til, at vi ikke ved, hvad der venter. Der er meget ventetid, for der er vindstille dage og dage med storm, hvor vi ikke får sejlet. Så vi er vant til at tingene ændrer sig fra dag til dag og er uforudsigelige, siger Jonas Warrer.

Det uafklarede spørgsmål om OL har aktuelt ikke den store betydning på sejlduoens forberedelser, men af praktiske hensyn vil det være en fordel for Warrer og Precht Jensen med en hurtig OL-afklaring.

- Vi har nogle containere med udstyr, som vi skal have pakket og sendt til Japan ret snart. Så i forhold til det vil det være rart at få en udmelding hurtigt. Men jeg kan godt forstå, at IOC gerne vil have lidt tid for at se, hvordan tingene udvikler sig, siger Jonas Warrer.

Laser Radial-eksverdensmester Anne-Marie Rindom mener, at det allerede nu burde stå klart, at OL skal udskydes.

Coronavirus har allerede spoleret alt for store dele af OL-forberedelserne til, at legene i Tokyo vil kunne afvikles på et højt niveau, siger OL-medaljefavoritten til TV2 Sport.

- Vores forberedelse vil være helt mærkelig, for vi vil i så fald ikke have sejlet et stævne i et halvt år op til OL. Det vil ikke være fair. Det vil være rigtig fint at udsætte det mindst et år, så vi kan få ordentligt styr på situationen i verden, siger Anne-Marie Rindom.

Hvis OL ender med at blive udskudt i et år, vil spørgsmål om økonomi give størst panderynker hos Jonas Warrer og Jakob Precht Jensen.

- Den største usikkerhed er hele finansieringsdelen. Vi har nogle aftaler med Team Danmark, Dansk Sejlunion og vores personlige sponsorer frem til OL, så hvis OL bliver udskudt et år, hvad sker der så med det? Det bliver i så fald vores store fokus, siger Jonas Warrer.

