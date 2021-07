OL-skandale: Her vil han bide sin modstander

Den marokkanske bokser Youness Baalla leverede et af OL's mest usportslige øjeblikke, da han forsøgte at bide sin modstander, newzealandske David Nyika, i øret, ved ottendedelsfinalen i boksning.

Baallas bid sendte straks ens tanker tilbage til boksekampen mellem Mike Tyson og rivalen Evander Holyfield, hvor Tyson bed en del af Holyfields øre af.

Det lykkedes dog heldigvis ikke marokkaneren at bide noget af modstanders Nyikas øre af, da Baalla i sidste omgang var blevet frustreret over at være langt bagud på point.

Youness Balla prøvede på bedste Mike Tyson-manér at komme af med sine frustrationer. Foto: Luis Robayo/Ritzau Scanpix

Haglet ned på sociale medier

Efter kampen fortalte newzealandske David Nyika til det newzealandske medie One News, at det var Youness Baalla tandbeskytter og hans eget sved, der var skyld i, at det ikke endte værre.

På sociale medier har kritikken haglet ned over den marokkanske bokser, og det fik modstanderen til at gå ud og mane til besindighed.

'Kampens hede kan bringe det bedste og det værste frem i folk. Det er en del af sport. Jeg har intet andet end respekt for min modstander og kan forstå frustrationen, han måtte have følt. Lad vær' med at kontakte ham, hvis du intet pænt har at sjge, opfordrede Nyika i et opslag på Instagram.

