OL-skandale: Taget for doping

Den iranske fanebærer ved vinter-OL, Hossein Saveh Shemshaki, er blevet testet positiv for et forbudt stof og er dermed Beijing-legenes første dopingtilfælde

Det første dopingtilfælde ved vinterlegene i Beijing er blevet fundet.

Onsdag stod det nemlig klart, at den iranske skiløber Hossein Saveh Shemshaki har afleveret en prøve med et endnu uidentificeret stof af typen anabol steroid.

Derfor er den ene af Irans to fanebærere også efter de gældende regler blevet foreløbig suspenderet og må derfor hverken træne eller konkurrere.

Prøven blev taget mandag uden for konkurrence, og Shemshaki har nu mulighed for at få analyseret sin B-prøve, ligesom han har retten til at klage over afgørelsen og føre sin sag ved sportens appeldomstol, CAS.

36-årige Hossein Saveh Shemshaki har tidligere konkurreret ved to OL, og hans 31.-plads i slalomkonkurrencen i Sochi i 2014 er hans bedste resultat.

Han skulle efter planen have medvirket i både den olympiske slaom- og storslalomkonkurrence, der afvikles henholdsvis onsdag om en uge og nu på søndag.

Iran skulle efter planen være repræsenteret med tre atleter ved legene, men langrendsløberen Seyed Sattar Seyd blev kort inden afrejsen fra Tehran smittet med covid-19 og måtte derfor blive hjemme.

Derfor er Irans eneste indslag nu skiløberen Atefeh Ahmadi, der onsdag var i konkurrence i slalom, hvor hun styrtede i andet gennemløb efter at være blevet næstsidst i det første gennemløb.