OL-skandale under opsejling: Nu er han anholdt

Et bestyrelsesmedlem fra organisationen bag OL i Tokyo, der med et års forsinkelse blev afviklet i 2021, er onsdag blevet anholdt, mistænkt for at have modtaget bestikkelse.

Det oplyser den japanske anklagemyndighed ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den anholdte er 78-årige Haruyuki Takahashi, som angiveligt har modtaget 380.000 dollar fra den officielle OL-partner Aoki Holdings. Beløbet svarer til 2,78 millioner kroner.

Ud over Takahashi er tre personer fra selskabet Aoki Holdings blevet anholdt, herunder den 83-årige formand, Hironori Aoki.

Ifølge anklageren har Takahashi modtaget pengene fordelt over mere end 50 transaktioner i perioden fra 2017 til 2022. De blev overført til bankkontoen for et firma, han driver.

Allerede i juli blev hans hjem ransaget af efterforskere, og det samme blev det nedlagte kontor, som Tokyo 2020's organisationskomité benyttede sig af.

Ifølge japanske medier er også Hironori Aokis hjem blevet ransaget.

Takahashi, der er tidligere direktør hos Japans største reklamebureau, Dentsu, sad i bestyrelsen for Tokyo 2020 fra juni 2014.

