OL-skandalen vokser: Anholdt for svindel

Japanske anklagere anholdt onsdag en tidligere højtstående embedsmand fra OL-organisationskomitéen i 2020 for påstået budsvindel i forbindelse med legene i den japanske hovedstad.

I samme sag er tre forretningsmænd blevet anholdt.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I en erklæring siger anklageren fra Tokyo, at den 55-årige Yasuo Mori blev anholdt for at bryde loven om antimonopol.

Lokale medier har bragt billeder af politiet, der ransager Moris hjem.

De øvrige anholdte er kommer fra tv- og produktionsselskabet Fuji Creative Corp, reklamegiganten Dentsu og begivenhedsoperatøren Cerespo.

De fire mænd er anklaget for at manipulere en række bud og udbudskontrakter i forbindelse med OL til en samlet værdi af mere end 305 millioner dollar - svarende til godt 2,1 milliard kroner, skriver lokale medier ifølge AFP.

Det drejer sig blandt andet om en række testbegivenheder inden OL.

Anklagerne er allerede i gang med at efterforske anklager om bestikkelse omkring legene, blandt andet påstande om, at et tidligere bestyrelsesmedlem i Tokyo 2020-komitéen tog penge fra virksomheder i bytte for olympiske partnerskabsaftaler.

I den forbindelse blev Haruyuki Takahashi allerede sidste år anholdt. Takahashi er tidligere direktør for Dentsu.

OL i Tokyo skulle have været afholdt i sommeren 2020, men på grund af coronapandemien blev begivenheden først afviklet et år senere.