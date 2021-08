OL-sniger: Nåede ind til kæresten

Der har ikke været meget jubel fra tilskuerpladserne ved dette OL, hvor arenaerne stort set har været tomme på grund af coronapandemien.

Alligevel bed verdenspressen mærke i en tilskuer til kvindernes finale i basketball, hvor USA mødte Japan.

I arenaen sad Megan Rapinoe, der er anfører for det amerikanske kvindelandshold i fodbold. Hun havde skaffet medieakkreditering for at kunne heppe på sin kæreste, Sue Bird.

- Hvad vil de gøre? Udvise mig, sagde Rapinoe til en amerikansk journalist om akkrediteringen.

Den amerikanske fodboldstjerne havde heller ikke stor grund til at bekymre sig om det. Hun skulle nemlig forlade Tokyo senere samme aften for at rejse hjem til USA.

Rapinoe kunne give kæresten Sue Bird et kysse, efter Sue Bird havde vundet guld med det amerikanske landshold i basketball. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

- Hun er bare en fantastisk person

Efter USA havde sikret sig guldet med en sejr på 90-75 over Japan, kunne parret fejre triumfen sammen, og en rørt Megan Rapinoe havde ikke overraskende rosende ord at fortælle om sin kæreste til pressen efter kampen.

- Hun spiller med glæde, og hun gør alle omkring hende bedre både på og uden for banen. Hun er bare en fantastisk person, lød de rosende ord fra Rapinoe til Sue Bird ifølge People efter kampen.

Det amerikanske kvindelandshold i fodbold vandt noget skuffende kun bronze, efter de i semifinalen røg ud til de senere guldvindere fra Canada.

Det fik den tidligere amerikanske præsident Donald Trump til at brage op, hvor han langede ud efter Megan Rapinoe. Det kan du læse mere om her.