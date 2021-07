OL-stjerne friede på tv

OL er som regel garant for smukke historier. Også om alt andet end selv sporten.

Én af disse historier fandt sted søndag, da den tyske fodboldstjerne Max Kruse friede til sin kæreste, Dilan, på tv efter Tysklands 3-2-sejr over Saudi-Arabien i gruppespillet.

Det tyske holds OL-anfører havde oprindeligt planlagt at gå på knæ efter en scoringen i OL-turneringen. Men søndag 'turde' han ikke vente længere og greb mikrofonen under et post match-interview med ARD.

- Skat, vi har været sammen i et år. Jeg elsker dig. Hvis du kan læse dette, vil jeg spørge, om du vil være min kone, lød det blandt andet fra en storsmilende Max Kruse, der viste sin t-shirt frem til kameraet med spørgsmålet til sin kæreste.

På Instagram har den 33-årige tyske fodboldspiller afsløret, at Dilan sagde ja.

Årsagen, til at Max Kruse ikke turde trække frieriet ud længere, er at Tyskland er tvunget til sejr over Elfenbenskysten i den sidste gruppekamp for at gå videre til kvartfinalen.

Max Kruse spiller til daglig i danskerklubben Union Berlin, hvor han er holdkammerat med Frederik Rønnow, Jakob Busk og Marcus Ingvartsen.