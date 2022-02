OL-stjerne gav alt: Kaster op efter løb

Canadisk speedskater kunne ikke holde maven i ro efter et løb på 10.000 meter

Det er hårdt at give alt, hvad man har i sig i knap 13 minutter.

Det er Graeme Fish et levende bevis på. Canadieren kørte sig fredag til en 6. plads i mændenes 10.000 meter speedskating. Løbet var så hårdt, at han efterfølgende var nødt til at kaste op i en spand i kanten af den ovale bane.

Canadieren har tidligere haft verdensrekorden på 10.000 meter mellem 2020 og 2021, og selv om fredagens sluttid på 12 minutter og 58,80 sekunder var knap et halvt sekund langsommere end hans tidligere rekord, så kunne han altså ikke klare mosten i Beijing.

Den opkastende canadier overraskede kommentatoren fra TV 2.

- Det er en fuldstændig ødelagt Graeme Fish. Puha...

Den 24-årige speedskateløber fik covid-19 i november, og han forklarer derfor, at han gav den alt, hvad han kunne, efter han også missede seks ugers træning på baggrund af sygdommen.

- Jeg gjorde det bedste, jeg kunne i dag. For to måneder siden havde jeg corona. Det var hårdt at komme tilbage fra det, men det var sjovt derude i dag. Jeg deltager i OL, og det er en drøm, der går i opfyldelse, siger han til National Post.

Graeme Fish var den ene af to canadiere, der dystede på 10.000 meter. Den anden var hans holdkammerat Ted-Jan Bloemen, der sluttede som nummer otte. Foto: Sebastien Bozon/Ritzau Scanpix

I stedet vandt Svenske Nils van der Poel, der søndag også tog guld i disciplinen på 5000 meter.

Med en tid på 12 minutter og 30,78 sekunder, slog han sin egen verdensrekord, der lød på 12 minutter og 32,95 sekunder.

- Jeg kunne ikke have drømt om en bedre måde at vinde guld og slå verdensrekorden på. Det føles fantastisk, sagde han efter løbet ifølge reuters.

Nils van der Poel har bidraget med to ud af de fem guldmedaljer, Sverige i skrivende stund har. Foto: Sebastien Bozon/Ritzau Scanpix

Han vandt den overbevisende med 14 sekunder ned til hollandske Patrick Roest, der fik sølv.

OL-guldmedaljen er Sveriges første af slagsen i 34 år på 10.000 meter distancen. I alt har Sverige vundet seks OL-guldmedaljer på distancen på herrersiden gennem tiden.