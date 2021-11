OL-stjerner med opsigtsvækkende video: - Nu har I en chance

Vis lederskab og mod.

Sådan lyder budskabet fra en række olympiske atleter, der i forbindelse med klimatopmødet COP26 i skotske Glasgow er gået sammen om at lave en video.

Her opfordrer tennisspilleren Andy Murray, basketballspilleren Paul Gasol, løberen Eliud Kipchoge og den danske sejler Jonas Warrer blandt andre lederne til at levere.

- Vi gjorde vores ypperste i sommer, og vi ved, at når vi forsøger at gøre det bedste, vi kan, følger andre med, lyder det blandt andet i videoen.

- Nu har I en chance for at levere. Det her er et kapløb, vi skal vinde. Hvor hurtigt det går, afhænger af hver enkelt deltager.

- Ved COP26 - OL inden for klimatopmøder - har vi brug for jeres lederskab. Til at vise store ambitioner og mod. At I arbejder sammen for at sikre den fremtid, vi alle er afhængige af. Intet andet kan gøre, at vi vinder kapløbet, siger atleterne.

FN's klimapanel (IPCC) kom for nylig med en rapport, der tegnede et særdeles dystert billede af klimaforandringerne i fremtiden.

Blandt andet med en global temperaturstigning på i værste fald mellem 3,3 og 5,7 grader i 2100.

196 medlemslande i FN's klimakonvention indgik i 2015 Paris-aftalen med et mål om en væsentligt lavere temperaturstigning.

Aftalen handler blandt andet om, at den globale temperaturstigning skal begrænses til under to grader og helst kun 1,5 grader i 2100.

Ved COP26 skal lederne igen se, om de kan nå til enighed om at reducere anvendelsen af fossile brændstoffer.

- De næste uger kigger vi mod jer og støtter jer, som skal sikre den ultimative arv. En sund og sikker planet for alle, lyder det fra atleterne.