OL-vært tvunget til aflysning: Tarmbakterier i vandet

På grund af et mere end dobbelt så højt niveau af E. coli-bakterier i forhold til det tilladte, måtte arrangøren lørdag aflyse svømmedelen i triatlon, da der var test i Tokyo forud for De Paralympiske Lege næste år.

Det var Den Internationale Triatlonunion, der besluttede at aflyse svømmedelen, så konkurrencen i stedet bestod af to løbeture og en cykeltur.

- Jeg er meget ked af, at vi ikke kunne sørge for ordentlige forhold til konkurrencen, siger Shinichiro Otsuka, der er direktør for Japans Triatlonforbund.

Selv om målingen af kolibakterier i Odaiba Marine Park er over det dobbelte af det tilladte, er der tale om fremgang i forhold til tidligere. Ved en måling i oktober 2017, blev der målt mere end 20 gange de tilladte værdier.

OL-arrangøren er sikker på, at alle problemer er løst næste år.

- Vi vil gøre vores bedste for, at atleterne får sikre forhold ved legene næste år, siger Masa Takaya, der er talsmand for OL 2020.

Lørdagens aflysning er den seneste af en række vejrskabte bekymringer for OL-arrangøren.

På grund af ekstremt høje temperaturer i den japanske hovedstad, blev en triatlonkonkurrence tidligere på ugen forkortet, og en kvindelig fransk deltager blev kørt til hospitalet af frygt for at have fået hedeslag.

Vejrudfordringerne skaber bekymring, fordi OL og De Paralympiske Lege afvikles i samme periode næste år.

OL varer fra 24. juli til 9. august næste år. De Paralympiske Lege varer fra 25. august til 6. september næste år.

