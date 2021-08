OL's dummeste holdkammerat?

Flere verdensrekorder var på menuen, da der blev kørt 4000 meter holdforfølgelsesløb for kvinder

Der blev slået verdensrekord flere gange, da der blev kørt semifinaler i.kvindernes 4000 meter holdforfølgelsesløb i banecykling tirsdag.

I den første semifinale mellem Storbritannien og USA satte Storbritanniens kvinder ny verdensrekord. 4 minutter og 06,748 sekunder lød briternes tid, men efter briterne havde passeret målstregen, så det knap så imponerende ud.

Imens de trillede rundt, stødte Katie Archibald og Neah Evans nemlig sammen og styrtede på banen, i hvad der nok kan betegnes som en klodset fejring. Heldigvis kom ingen af de to ryttere til skade.

Briternes måtte nøjes med sølv i kvindernes 4000 meter holdforfølgelsesløb. Foto: Peter Parks/Ritzau Scanpix

Briterne kunne dog heller ikke fejre verdensrekorden alt for længe. For bare ti minutter efter i den næste semifinale mellem Tyskland og Italien slog tyskerne briternes netop satte verdensrekord med tiden 4 minutter 06,159 sekunder

Der var derfor lagt op til noget af en guldduel, da Tyskland og Storbritannien stod over for hinanden i finalen senere på dagen. Også her blev der sat ny verdensrekord. Tyskerne tog guld med en fænomenal tid på 4 minutter 04,242 sekunder.

Tyskland slog Storbritannien i finalen med hele seks sekunder. USA tog bronzen.

Se Tysklands finale-vinderløb her: