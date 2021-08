OL's største idiot? Nu forsvarer han sig

Det skabte et ramaskrig under og efter OL's maratonløb, da den franske deltager Morhad Amdouni valgte at nedlægge samtlige vandflasker ved en vandstation for selv at nappe den sidste flaske på bordet.

Maratondistancen i Tokyo blev gennemført i bagende hede, og ikke færre end 30 løbere måtte opgive at fuldføre. Derfor har franskmandens tilsyneladende usportslige hændelse skabt voldsom vrede.

Men hovedpersonen selv er nu ude og forsvare sig på Facebook.

- For at sikre flaskernes friskhed gennemblødes de i vand, hvilket gør dem glatte. Selvfølgelig forsøgte jeg at få en af de første flasker, men de gled, så snart jeg rørte ved dem, skriver Morhad Amdouni.

Tidligere har den franske løber på Instagram givet en undskyldning for sin handling, hvor han også forklarede, at han var træt, og at flaskerne var glatte.

33-årige Morhad Amdouni sluttede som nummer 17 på OL's maratondistance. Franskmanden har tidligere vundet EM-guld på 10.000 meter og bronze på 5.000 meter.

Maratonløbet ved OL var fyldt med kollapsede løbere - måske fik de ikke vand nok i varmen. Fotos: Giuseppe Cacace, Feline Lim, Kim Hong-ji/Ritzau Scanpix

