Olympisk løber springer ud efter 34 år

Den dobbelt olympiske guldvinder Dame Kelly Holmes springer ud som homoseksuel efter at have skjult det i 34 år.

Det fortæller hun i et interview med britiske Mirror.

Løberen fortæller, at hun har levet et dobbeltliv, hvor kun hendes nærmeste venner og familie har vist sandheden om hendes seksualitet.

- Der har været mange mørke tidspunkter, hvor jeg har ønsket, at jeg kunne skrige ud, at jeg var homoseksuel. Men det kunne jeg ikke, siger hun.

Allerede da Holmes var 17 år gammel, fandt hun ud af, at hun var til kvinder.

Det skete, da hun som værnepligtig i Women's Royal Army Corps fik et kys af en anden soldat.

- Jeg indså, at jeg måtte være homoseksuel, fordi det føltes godt. Det føltes mere naturligt. Det var komfortabelt, siger Holmes.

Hun fortalte om oplevelsen til sin stedfar, der uden at tøve accepterede det. Men dengang var det ikke tilladt at have homoseksuelle forhold i hæren, så hun valgte at holde på hemmeligheden.

I 1997 droppede Holmes karrieren i militæret for at forfølge sin atletik-drøm.

Hun datede i perioder kvinder, men satte kærlighedslivet på pause for at fokusere 100 procent på løb - hvilket hjalp hende med at holde sin hemmelighed skjult.

Jo mere kendt Holmes blev, desto sværere blev det for hende at stå frem.

- Jeg tænkte: 'ingen taler om det i sport. Hvordan kan jo pludselig sige, jeg er homoseksuel? Det kan jeg ikke, fordi jeg i så fald vil indrømme, at jeg brød loven i hæren', siger hun.

I mange år kæmpede Holmes med selvmordstanker og selvskade uden at søge professionel hjælp.

Men da corona-pandemien ramte i 2020 blev hun ramt af et mentalt nedbrud, der fik hende til at tage den endelige beslutning om at springe ud.

Hun kontaktede derfor en LGBTQ+-talsmand i hæren, der forsikrede hende for, at hun ikke ville blive straffet for at bryde loven dengang, hvis hun sprang ud.

- Jeg følte, at jeg endelig kunne trække vejret igen. Et lille opkald kunne have sparet mig for 28 års hjertesorger, siger Holmes.

Kelly Holmes var mellemdistanceløber specialiseret i 800 og 1500 meter-distancerne. Til OL i 2004 i Athen vandt hun guld i begge discipliner.

Hun slog adskillige britiske rekorder og holder stadig rekorden på 600 og 1000 meter-distancerne.