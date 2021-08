Omtåget Gidsel er 'OL's bedste'

Håndboldlandsholdets Mathias Gidsel spillede igen en afgørende rolle på Danmarks vej mod semifinalen ved OL i Tokyo.

Den 22-årige GOG-spiller bidrog med fem scoringer i kvartfinalesejren på 31-25 over Norge, inden han blev pillet ud, efter at han var blevet ramt af et slag i ansigtet.

Landstræner Nikolaj Jacobsen føler sig dog sikker på, at Gidsel er klar igen på torsdag mod Spanien.

- Mathias fik en på låget, hvis man kan sige det sådan.

- Jeg så ikke nøjagtig, hvad der skete, men han er lidt omtåget lige nu. Vores dygtige stab er i gang med at tage sig af det, og vi skal nok få ham klar til på torsdag, siger landstræneren.

Nikolaj Jacobsen var imponeret over det, han nåede at se fra Gidsel, som han gav debut så sent som i januar, inden Danmark vandt VM i Egypten.

- Jeg synes ikke, at den unge mand ligner en, der har spillet så få landskampe.

- I mine øjne har han været OL's bedste spiller, siger Nikolaj Jacobsen.

Mathias Gidsel var ikke i stand til at tale med journalister efter sejren over Norge.

Ifølge Dansk Håndbold Forbunds (DHF) pressemand ville holdets lægestab ikke have Gidsel ud i alt for meget lys. Meldingen er, at GOG spilleren i øjeblikket er under observation.