På vej ud efter 109 år: Markant OL-ændring

Fægtning, svømning, ridning, terrænløb og skydning har til sammen udgjort moderne femkamp, i de 109 år sportsgrenen har været på OL-programmet.

Men nu står sporten foran en markant ændring, som skaber splittelse.

Det sker, efter at et forslag fra Den Internationale Femkampunions (UIPM) bestyrelse lørdag blev vedtaget på en kongres i unionen.

Fra OL i 2028 har bestyrelsen meddelt, at den vil fjerne ridebanespringning fra programmet, og det er en stor gruppe af nuværende og tidligere atleter stærkt utilfredse med.

En del af forklaringen bag den opsigtsvækkende ændring af den traditionsrige sportsgren skal formentlig findes ved sommerens OL i Tokyo.

Her gjorde træneren Kim Raisner sig uheldigt bemærket ved at slå en hest i desperation, mens femkæmperen Annika Schleu grædende forsøgte at få hesten til at hoppe over forhindringerne.

Raisner blev bortvist fra OL, mens billederne gik verden rundt og fik dyrevelfærdsorganisationen Peta til at mene, at ridediscipliner burdes tages ud af OL.

Klippet var 'forfærdeligt at se på', synes den tidligere danske verdensmester Pernille Svarre. Alligevel er hun en af dem, der er imod den drastiske ændring inden for sporten.

- Ridning er simpelthen bare en disciplin i femkamp, der ikke kan tages ud. Så er det ikke femkamp længere. Det er tæt på at være en nøgledisciplin, forklarer hun.

- Ridning er en færdighed i at kunne tilpasse sig et andet levende væsen end et menneske og samarbejde med det gennem en ridebane.

- Det er den eneste sport, hvor man skal vise så mange færdigheder. Hvis det bliver byttet ud med noget andet, er det ikke femkamp længere. Så ved jeg ikke, hvad man skal kalde det, lyder det fra Svarre, der blev verdensmester i moderne femkamp i 2000 og deltog ved OL samme år.

Pernille Svarre under fægtekonkurrencen i femkamp under OL i 2000. Foto: Jens Dresling

Ønsker ændring omstødt

Gruppen af knap 700 atleter, der tilsammen kalder sig Pentathlon United, havde opfordret de nationale forbund til at stemme imod forslaget på UIPM's virtuelle møde i weekenden.

De ønskede også, at præsidenten, Klaus Schormann, skulle træde tilbage eller ikke blive genvalgt på kongressen. Det blev han dog.

Hos Moderne Femkamp Danmark er holdningen klar.

Forbundet ser ændringen som 'forkert og ulovlig' og vil have den omstødt. Det samme vil flere andre lande.

Ifølge formand Benny Elmann-Larsen har det danske forbund åbnet en sag ved Den Internationale Sportsdomstol (CAS), som kan ende med at blive udslagsgivende for den endelige udformning af sporten.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) vil til gengæld ikke tage stilling til, om initiativet skal bevares. Man kan se sagen fra begge sider, lyder det fra direktør Morten Mølholm Hansen.

- Moderne femkamp er – på trods af dens betegnelse ”moderne” – en meget traditionsrig idrætsgren inden for de olympiske lege. Derfor har det stor betydning, hvis man piller ved disciplinerne.

- Men omvendt må vi også erkende, at der har været problemer i forhold til det her omkring hestene. Vi har respekt for, at der er mange udøvere, der ikke bryder sig om, at deres idrætsgren pludselig bliver lavet om. Man skal tænke på, at der er mange udøvere, der stammer fra en af idrætsgrenene, og mange stammer fra ridning.

- Det betyder selvfølgelig alverden for dem, at man udskifter en af disciplinerne. Det er det samme som at stoppe deres karriere måske, hvis vi skal tegne det meget drastisk op, siger han.

Ved OL i 2024 vil ridebanespringning stadig være på programmet, uanset om bestyrelsens beslutning effektueres eller ej.

Planen fra UIPM-bestyrelsens side er at erstatte ridningen med en ny disciplin. Det vides endnu ikke, hvad der er i spil som den femte disciplin.