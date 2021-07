Perfekt timing: Ottesen fortryder kun én ting

Jeanette Ottesen var glad og afklaret, da der blev sat punktum for en lang og glorværdig karriere, hun ikke altid nåede at nyde nok

Efter et karrierestop truer ofte et tomrum.

Mange atleter har gennem tiden gruet for, hvad der skal ske, når de sætter punktum for det professionelle liv.

Jeanettte Ottesen er ikke en af dem.

Den 33-årige OL-stjerne sagde søndag farvel til tilværelsen som elitesportsudøver.

Med en 8. plads i finalen i 4 x 100 meter holdkap. Med tårer i øjnene. Med visheden om, at det var det perfekte punktum.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi troet, at vi ville nå en OL-finale. Nogle gange har jeg tvivlet på, om jeg overhovedet ville nå OL, siger Ottesen, mens glæden lyser ud af hende i den olympiske by.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Egentlig har den flerfoldige VM- og EM-guldvinder slet ikke set sig selv som en professionel atlet i de sidste par år.

Hun er frem for alt mor til sin treårige datter, og det illustrerer meget godt, hvorfor timingen i hendes stop ikke kunne være bedre.

- Det er eddermame svært og hårdt at være mor samtidig med, at man er professionel atlet. Derfor føler jeg heller ikke, at jeg har kunnet kalde mig professionel atlet. Det liv, jeg har levet, har ikke været professionelt, siger Ottesen.

- Jeg har ikke fået nogen middagslur. Jeg har ikke fået den restitution, jeg skulle have. Jeg har ikke spist på de tidspunkter, jeg skulle, eller fået den rette mængde. Det har jeg ikke, fordi jeg har et treårigt barn, og det tager bare noget energi.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Nu giver Ottesen så endegyldigt slip på de profesionelle bånd, der har holdt hende fast i sporten så længe. På godt og ondt.

For tårerne har ikke altid været af samme gode slags, som de, der trillede søndag i Tokyo Aquatics Centre.

Men det har været det hele værd, understreger den tidligere OL-bronzevinder, der står noteret for ikke færre end 53 internationale medaljer i seniorkarrieren.

- Det eneste, jeg nogle gange har fortrudt, er, at jeg ikke har nydt det nok. Specielt i de rigtig hårde og helt forfærdelige perioder, jeg har haft i min karriere, har der stadig været små momenter, jeg kunne have nydt. Og det gjorde jeg ikke. Det er også det råd, jeg giver til unge ateter. De skal huske at nyde det.

Pernille Blume, Julie Kepp Jensen, Jeanette Ottesen og Signe Bro ved søndagens finale. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det var hovedpersonen selv meget bevidst om at gøre under søndagens finale, for den slags oplevelser kommer aldrig igen.

- Jeg tror, jeg kommer til at savne nervøsiteten og rushet. Den adrenalin, man får, før man skal ind og præstere. Det er meget unikt, og jeg ved ikke, hvor det ellers findes. Det er det, som har holdt mig i sporten.

- Jeg elsker den adrenalin, og jeg elsker det uvisse. Jeg håber, jeg kommer til at lave et eller andet, hvor jeg også skal præstere og bliver sat lidt på spidsen. Den adrenalin bliver man afhængig af, siger hun.