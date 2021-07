Pernille Blume misser OL-finalen

Pernille Blume var i tvivl, om hun skulle stille til start i semifinalen i 100 meter fri, men valgte at hoppe i bassinet. Desværre var indsatsen ikke nok til en finale

Hun var i tvivl, hvorvidt hun skulle stille op, men Pernille Blume valgte at konkurrere. Desværre fik den danske topsvømmer ikke en finale ud af anstrengelserne.

Blume blev nummer fem i sit semifinale-heat med tiden 53,26 sekunder, og det var ikke nok.

Overvejelserne om at trække sig fra semifinalen kom med afsæt i bekymring om, hvorvidt indsatsen her kunne få indflydelse på hendes præstation i disciplinen over den halve distance.

Her er hun regerende olympisk mester og står på papiret med en langt større medaljechance.

- Uanset, hvad jeg gør, så må jeg gøre det fuldt ud. Hvad der så end sker, må jeg tage konsekvensen af, fortalte Pernille Blume onsdag aften lokal tid.

Hun holdt ord, men indsatsen i bassinet rakte ikke til en finale denne gang.

Den anden danske deltager i semifinalen, Signe Bro, som havde kvalificeret sig via en fornem indsats i indledende heat, kvalificerede sig heller ikke til finalen.