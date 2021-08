Pernille Blume vinder OL-bronze

Pernillle Blume har gjort det igen.

Den 27-årige svømmer har natten til søndag dansk tid vundet sin tredje OL-medalje i karrieren.

Denne gang af bronze i favoritdisciplinen 50 meter fri.

Hun måtte grave dybt efter en vanskelig start, men da hun klaskede hånden i bassinkanten, var det alligevel som nummer tre.

OL-vinderen fra 2016 havde ingen chance for at nå storfavoritten Emma McKeon, der som forventet var stukket af i front, ligesom svenske Sarah Sjöstrøm heller ikke stod at fange.

Pernille Blume blev nummer tre i 50 meter fri-finalen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Men tredjepladsen var indenfor rækkevidde, og som Blume skruede op for tempoet, holdt hun liv i medaljehåbet.

Den drøm blev opfyldt få sekunder senere, og derfor var det også en lykkelig dansker, som satte ord på det følelsladede øjeblik.

- Jeg er vildt glad og taknemmelig for, at jeg kan stå til endnu et OL og få en medalje. Det er den fedeste og dejligste oplevelse. Og egentlig også så vildt. Det er der jo ikke mange, der prøver. Det er bare fantastisk, siger Blume.

Euforien skal særligt ses i lyset af hendes udfordrende indledning på finalen, som Blume selv beskrev som rodet.

- Jeg var faktisk lettet. Undervejs i løbet når jeg at tænke, at de første 25 meter kommer til at koste mig dyrt. Så da jeg ser, at jeg har fået en medalje … Så er det en lettelse.

Hun har følt sig enormt godt tilpas under legene i Tokyo, og den positive energi har spredt sig som ringe i vandet.

Danskeren har lyttet til sig selv og truffet de valg, hun tænkte var bedst. Selv i den specielle situation, hvor hendes trænere anbefalede hende at gå en anden vej.

Men Blume og baglandet fandt den rette opskrift, og klokken 10.37 lokal tid serverede hun belønningen med en fornem fight i bassinet.

- Der er nok mange, som synes, at jeg har haft et kæmpe pres på mig, men for at være ærlig synes jeg, at jeg har håndteret det fint. Det er jeg meget stolt af mig selv over faktisk.

Det var den tredje danske medalje ved dette OL.