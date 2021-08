Pinlig opførsel: OL's største idiot

Voldsom varme gjorde maratonløbet på De Olympiske Leges sidstedag til en brutal omgang, og hele 30 løbere måtte opgive at fuldføre.

Derfor var det ekstra vigtigt for løberne at fylde godt på med vand ved vandstationerne langs ruten.

Efter 28,3 kilometer og knap halvanden times løb kom en gruppe med franske Morhad Amdouni til vandstationen.

I stedet for at gribe ud efter en enkelt vandflaske, så valgte franskmanden at køre armen igennem og vælte alle flasker på bordet ned for selv at tage den sidste. En værdig kandidat til titlen som den største idiot ved OL.

De frivillige japanske hjælpere i vandboden forsøgte at stoppe chikanen, men for sent, og det betød, at de næste løbere i gruppen intet vand fik.

Se den ondskabsfulde episode øverst

Amdouni sluttede dog løbet som nummer 17, mens hollandske Abdi Nageeye, der lå direkte bag franskmanden ved vandepisoden, endte med sølvet.

Den 33-årige franskmand, der blev ramt af dårlig karma, har tidligere vundet EM-guld på 10.000 meter og bronze på 5.000 meter, men har aldrig før været med til OL.

At vælte konkurrenternes vand rammer dog næppe ned i ret manges opfattelse af den olympiske ånd, og han lykkes næppe med at forklare, at han blot var klodset eller trænede til de franske mesterskaber i domino.

Maratonløbet ved OL var fyldt med kollapsede løbere - måske fik de ikke vand nok i varmen. Fotos: Giuseppe Cacace, Feline Lim, Kim Hong-ji/Ritzau Scanpix

