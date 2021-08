Pludselig dryppede det på gulvet

Man kan kun sympatisere med, at de japanske arrangører ikke byggede en spritny velodrome til banecykling ved OL, når nu de havde en i forvejen.

Men de kunne da godt lige have lappet taget i Izu Velodrome et par timers kørsel fra Tokyo, inden legene gik i gang. Indtil videre er regnen udeblevet, men da det søndag formiddag lokal tid piskede ned, afsløredes det samtidig, at taget var utæt.

Under kvindernes Omnium måtte en stakkels japaner i gang med håndklædet for at tørre vand væk fra gulvet, hver gang rytterne var kørt forbi.

Det er et fuldtidsjob at holde banen tør. Foto: Tariq Mikkel Khan

Der kunne han så stå, indtil banecyklingen var overstået klokken 13 lokal tid, så man kunne undgå endnu flere styrt, end det massestyrt der spolerede kvindernes Omnium tidligere på dagen.

Izu Velodrome åbnede i 2011 og har under normale omstændigheder plads til 3600 tilskuere.