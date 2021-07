Prinsesse i tårer over vildt OL-ridt

SE TV-KLIPPET: Prinsesse Nathalie, landstræner for Danmarks olympiske dressurhold, helt opløst i tårer efter Cathrine Dufours næsten perfekte åbningsridt

Et dressurridt kan være så tæt på det perfekte i sin udførelse, at det kan bringe en prinsesse til tårer. (Se klippet i tv-afspilleren over artiklen)

Ja, faktisk var Prinsesse Nathalie, landstræner for Danmarks olympiske dressurhold, helt opløst af dem, da Cathrine Dufour havde redet sin vallak, Bohemian, igennem første OL-ridt til absolut topkarakter.

Med ekvipagens fantastiske start og 81,056 procent sikrede den sig førstepladsen i gruppe B og en direkte plads i de individuelle finaler, og 29-årige Cathrine Dufour var da også et stort smil med masser af anerkendende klap til hesten bagefter.

- Jeg ønskede mig en glidende runde, men jeg legede også lidt med, hvor jeg skulle skubbe på eller holde lidt tilbage, for det var vigtigt for mig at give ham en rigtig god fornemmelse på banen, sagde hun ifølge horseandhound.co.uk.

Catherine Dufour og Carina Cassoe Kruth under den afsluttende træning. Foto: Behrouz Mehri/AFP/Ritzau Scanpix

Cathrine Dufour glædede sig over, at hun trods de manglende tilskuere havde mærket en vibe blandt de fremmødte, som havde motiveret hende.

- Selvfølgelig tæller det i dag, men vi har to ridt tilbage, så jeg gemmer lidt, sagde hun.

- I dag handlede det meget om at give ham selvtillid på banen. Jeg kan udrette mere, og han kan udrette mere, og han er aldrig bange. Han angriber altid opgaven, roste hun sin Bohemian, der er af racen Westfaler.

- I mine øjne er han en af verdens bedste.

Artiklen fortsætter under billederne

Cathrine Dufour leverede en næsten fejlfri præstation på Bohemian. Foto:Carolyn Kaster/AP/Ritzau Scanpix

Begejstrede danske tilskuere hylder Cathrine Dufour og Bohemian. Foto: Alkis Konstantinidis/Ritzau Scanpix

Også Nanna Skodborg Merrald kom fint fra start i dressurkonkurrencen med 73,168 procent efter en godkendt optræden til en tredjeplads i gruppe A.

Den tredje dansker på dressurholdet, Carina Cassøe Krüth, skal på banen søndag.