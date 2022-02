Punktum for skandale-sag

Der bliver ikke nødvendigvis uddelt OL-medaljer i holdkonkurrencen for kvinder i kunstskøjteløb under legene i Beijing, som slutter søndag.

Ni amerikanske kunstskøjteløbere havde søgt hjælp hos sportens øverste domstol, CAS, for at tvinge Den Internationale Olympiske Komité (IOC) til at uddele medaljerne under OL.

Det krav har CAS nu afvist. Derfor bliver medaljerne efter al sandsynlighed uddelt efter legenes afslutning søndag.

USA blev toer i konkurrencen og ønskede at få sine sølvmedaljer med hjem fra Kina.

Det hele bunder i dopingsagen mod den blot 15-årige russer Kamila Valieva, som var med til at vinde guld med det russiske hold i holdkonkurrencen.

Kort efter konkurrencen kom det dog frem, at hun i december havde afleveret en positiv dopingprøve. Hun fik dog lov til at fortsætte ved OL, men medaljeuddelingen i konkurrencen blev udsat, til dopingsagen er afgjort.

Den slags kan tage tid, men det er ikke rimeligt at vente på medaljerne, mente de amerikanske konkurrenter. Det bliver de dog nødt til med dommen fra CAS.

Valieva ankom til legene i Beijing som favorit. Siden har alle øjne været rettet mod hende og skøjtebanen - på godt og ondt.

Efter sejren med Rusland i holdkonkurrencen kom nyheden om, at en test fra december viste, at hun havde trimetazidin - et præstationsfremmende stof fra hjertemedicin - i kroppen.

Efterfølgende gav Den Internationale Sportsdomstol (CAS) hende grønt lys til at konkurrere videre ved legene i Kina.

Flere konkurrenter har siden udtrykt stor utilfredshed med hendes fortsatte tilstedeværelse i konkurrencen.

Det er endnu uvist, hvornår der falder en endelig afgørelse i dopingsagen.

Forklaringen fra den russiske lejr har blandt andet været, at Valieva ubevidst skal have indtaget hendes bedstefars hjertemedicin.