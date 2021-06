Puster til OL-ilden: - Det har mistet sin mening

Sommerens OL i Tokyo er de seneste uger blevet mødt med modstand i den japanske befolkning.

Flere læger har desuden opfordret til en aflysning af legene, der i forvejen er blevet udsat med et år, mens den fjerde bølge af coronavirus ruller ind over landet.

Fredag slår et medlem af Japans Olympiske Komité fast, at Tokyo-legene har mistet sin mening.

I en klumme hos Kyodo News skriver Kaori Yamaguchi, der har en fortid som olympisk judokæmper, at sommerens OL har skabt mistillid og frygt i forholdet mellem befolkningen og den japanske regering.

- Hvad bliver dette OL for en størrelse, og hvem afholder vi det for?

- Legene har allerede mistet sin mening, og de bliver afholdt bare for, at de skal afholdes, skriver Kaori Yamaguchi.

- Vi er blevet presset op i et hjørne, hvor vi ikke kan stoppe det nu. Vi bliver forbandet, hvis vi stopper det, og vi bliver forbandet, hvis vi lader være, fortsætter hun.

Kaori Yamaguchi langer også ud efter Den Internationale Olympiske Komité (IOC), der ihærdigt arbejder på at få gennemført OL.

Hun mener ikke, at IOC har lyttet til de meningsmålinger, der flere gange har vist, at et stort flertal af japanerne enten ønsker endnu en udsættelse eller en aflysning af OL.