Rasende efter diskvalifikation

Den franske bokser Mourad Aliev var noget utilfreds, efter at han søndag i kvartfinalen mod briten Frazer Clarke blev diskvalificeret af dommeren for at nikke modstanderen en skalle under kampen.

Mourad Aliev havde ellers teten ifølge britiske Eurosport, inden de to boksere bragede hovederne sammen, hvilket ledte til en diskvalifikation. Den beslutning fik Aliev til at blive godt tosset. Han råbte og sparkede ud i luften, samt skubbede til kameraet, men her var Aliev langt fra færdig med at vise sin tydelige frustration over dommen.

Franskmanden blev nemlig siddende i ringen i over en time efter kampen i protest over beslutningen, der betød, at han må forlade OL. Undervejs tog 26-årige Aliev sig efter sigende en kort toiletpause, hvorefter han kom tilbage for at fortsætte sin stille protest.

Mourad Aliev sidder i protest. Foto: Luis Robayo/Ritzau Scanpix

Kvartfinalen var den sidste kamp under søndagens tidlige program, og arrangørerne havde derfor ikke travlt med at få fjernet den franske bokser fra ringen. Til sidst forlod Aliev dog arenaen med uforrettet sag.

Frazer Clarke har med sin videre færd til semifinalen sikret sig en medalje, da der ikke bliver afholdt bronzekamp i boksning ved OL. Derfor får begge tabende semifinalister en bronzemedalje.

Det er ikke gået stille for sig i bokseturneringen ved OL i Tokyo. Tidligere under legene forsøgte en marokkansk bokser at lave en 'Mike Tyson', da han prøvede at bide sin modstander i øret. Se klippet her: