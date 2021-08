Raser efter OL-skandale: Smid dem ud af legene

- Lige som De Olympiske Lege har udviklet sig og nu inkluderer sportsgrene som skateboard, surfing og sportsklatring, er det på tide i en verden, der nægter at acceptere misbrug og overgreb af enhver art, at fjerne sportsgrene, der ikke længere bakkes op af offentligheden.

Sådan skriver Kathy Guillermo til IOC-præsident Thomas Bach i et åbent brev.

Hun er vice-præsident i PETA – People for the Ethical Treatment of Animals, den internationale interesseorganisation, der kæmper for dyrs vilkår over alt i verden.

Og budskabet er klart i brevet til Bach.

Efter et OL, hvor hestesporten kom i fokus for flere tilfælde af mishandling af de involverede dyr, bør den olympiske organisation gå hårdt til værks og udelukke al ridesport fra fremtidige OL.

Bøder og karantæner ikke nok

Ved legene i Tokyo blev den tyske træner Kim Raisner smidt ud i vanære, efter tv-billeder af ham, der slog en hest under en konkurrence, kom frem.

Det fandt sted under Moderne femkamp, hvor rytteren, Annika Schleu, også blev taget i at anspore og piske hesten Saint Boy, da denne undlod at springe i ridespringskonkurrencen.

Annika Schleu på Saint Boy under OL i Tokyo. Foto: Ivan Alvarado/Reuters/Ritzau Scanpix

PETA, der har 6,5 millioner medlemmer verden over, advarer mod ’kun’ at benytte sig af bøder og karantæner.

- Det er ikke nok, hvis man vil beskytte hestene fra trænere, der kan begå lignende overtrædelser, skriver hun og henviser til sagerne om Jet Set og Kilkenny.

Jet Set, der blev redet af Robin Godel fra Schweiz, måtte aflives som en konsekvens af de skader, den havde fået i Military-disciplinen terrænridning.

Kilkenny deltog med irske Cian O’Connor i sadlen i ridebanespringning.

- Selvom Kilkenny havde blod løbende ud af næseborene, tvang Cian O’Connor ham til at gennemføre, skriver Katy Guillermo.

- Officials gjorde ingenting for at stoppe konkurrencen midlertidigt for at undersøge hesten.

Robin Godel på Jet Set. Foto: Behrouz Mehri/AFP/Ritzau Scanpix

'De vælger det ikke selv'

Ekvipagen trak sig siden fra finalen i holdkonkurrencen.

PETA-præsident Ingrid Newkirk tilføjer: - De Olympiske Lege fremviser menneskelige udøvere, ikke evnen til at skræmme og skade heste, der ikke selv vælger at deltage, men som gør alt arbejdet – nogle gang med livet som indsats.

Den internationale femkamps-union, UIPM, er ved at evaluere konkurrencerne ved OL, og konklusionerne vil blive præsenteret ved den årlige kongres i november.

Det er ligeledes planlagt, at UIPM-præsident Klaus Schormann skal mødes med kollegaen i det internationale rideforbund, Ingmar de Vos, ifølge flere internationale medier, der skriver, at de Vos skal have tilbudt Schormann rådgivning og vejledning i heste-velfærd i springkonkurrencer.

Man kan vende den om og spørge, hvor UIPM i virkeligheden står, hvis man har brug for rådgivning til det.

Med undtagelse af legene i St. Louis i 1904, har der været ridning på OL-programmet siden 1900.

Moderne femkamp har været med siden 1912.