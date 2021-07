Raser før OL: De vil ikke lade mig amme

Den spanske synkronsvømmer Ona Carbonell udtrykker sin skuffelse over, at hvis hun tager sin søn med til OL, ville det ikke være muligt for hende at amme ham

Efter at have født sønnen Kai er OL-medaljevinderen spanske Ona Carbonell klar til igen at forsøge at tage spanske medaljer hjem i synkronsvømning.

Der er dog en ting, der har slået skår i glæden for den nye mor. Hun har nemlig fået at vide, at det ikke bliver muligt at tage sin søn med til Japan.

- Jeg vil gerne udtrykke min skuffelse over, at jeg er nødt til at rejse uden min søn, skriver synkronsvømmeren i et opslag på Instagram.

Ona Carbonell fortæller, at hun først fik at vide, at det ikke ville være muligt at få sin søn med til Tokyo. Den beslutning blev dog ændret. Men retningslinjer fra den japanske regering gør, at hun ikke ville være i stand til at amme ham under OL.

- Hvis jeg skal amme Kai i løbet af dagen, er jeg nødt til at forlade OL-byen og holdboblen for at tage på et hotel. Det risikerer mit holds helbred, fortæller Ona Carbonell i en video på Instagram.

Ona Carbonell deltog til OL i både 2012 og 2016. I 2012 blev det til både en sølv og en bronzemedalje. Foto: Ed Jones / Ritzau Scanpix

Sønnen bliver hjemme

Derfor har Ona Carbonell taget beslutningen om ikke at tage sin søn med.

- Jeg håber, at andre atleter kan klare sig under disse omstændigheder og kan få lov til at tage deres børn med dem. Personligt kan jeg ikke acceptere omstændighederne, siger Ona Carbonell i videoen, hvor hun ammer sin søn, mens hun fortæller om situationen.

- Jeg har det ikke okay med det. Jeg er nødt til at pumpe i omkring 20 dage og må håbe, at Kai stadig gerne vil ammes bagefter, hvilket er noget, der er meget vigtigt for mig, uddyber hun.

Ona Carbonell takker sit eget forbund og den olympiske komité for deres hjælp og støtte i processen.