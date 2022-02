Raser over dansk OL-mareridt: - Under al kritik

DIF-formand Hans Natorp er yderst bramfri i sin kritik af de forhold, som to danske ishockeyspillere oplevede under OL.

De Olympiske Lege i Beijing lakker så småt mod enden, hvilket betyder, at der er blevet gjort status over danskernes præstationer ved legene.

62 danske atleter havde taget turen til Kina, hvor de skulle vise den danske fane frem, men tingene gik ikke helt som håbet for de håbefulde danskere.

Allerede inden der rigtigt var blevet sat gang i legene, startede et mareridt for to af de danske ishockey-spillere, der testede positive for corona ved ankomst.

Det betød indkvartering på et corona-hotel og isolation i ti dage for de to spillere.

Forholdene på hotellet var dog forfærdelige. Det fortæller Hans Natorp, der er formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danmarks Olympiske Komité.

- Det viste sig, at IOC ikke havde styr på samarbejdet med de kinesiske værter, for de forhold, som vores to ishockeyspillere havde på isolationshotellerne, var under al kritik. De manglede ordentlig mad, træningsmulighederne var ikke eksisterende, adgang til frisk luft fandtes ikke, internettet var i bedste fald på lavt blus, og rengøringen stod de selv for, fortæller Natorp i en pressemeddelelse.

- Det er ikke i orden, at man sender sunde og stærke atleter til OL med en forventning om, at de skal præstere på den allerstørste internationale sportsscene, og så ender systemet med at køre dem ned psykisk og fysisk.

Udover kritikken af forholdene, bliver der i skrivelsen også fældet dom over de sportslige præstationer, der trods alt er meningen med det hele. Her ser DIF særligt med trilfredsehed på ishockey-herrernes præstationer.

Landsholdet imponerede stort på isen og spillede sig i kvartfinalen, hvor de måtte se sig slået af de senere finalister fra ROC (Den Russiske Olympiske Komité).

Anderledes er der ærgrelse at spore i forhold til begge curlingholds resultater, ligesom de danske speedskatere langt fra levede op til forventningerne.

På trods af de knapt så imponerende resultater ser Hans Natorp frem til næste vinter-OL.

- Vi glæder os til, at vinter-OL næste gang kommer til Europa. Det vil samle endnu flere fans foran tv-skærmene i Danmark, når tidszonen er den samme som den danske, og forhåbentlig vil vi også se røde og hvide farver på lægterne, som der ikke var mulighed for her i Beijing.

Vinter-OL i 2026 bliver afholdt i de norditalienske byer Milano og Cortina d'Ampezzo.