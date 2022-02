Reagerer på dansk kaos: - Det er dybt uprofessionelt

Curlinglandsholdets interne OL-konflikt bør blive startskuddet til, at eventuelle uenigheder løses på en anderledes måde i fremtiden, lyder det fra Danmarks Idrætsforbund

Ilden er slukket i Beijing, men der er stadig et intern dansk OL-efterslæb at gøre op.

Det drejer sig om curling-konflikten, hvor der rum til forbedring i forhold til fremtidige konkurrencer, påpeger Dannmarks Idrætsforbund.

Frustrationerne fik frit løb, da curlingherrerne røg ud af turneringen i den kinesiske hovedstad. Det betød, at det danske mandskab og landstræneren luftede deres interne utilfredshed for åben skue til medierne.

En stor fejl, lyder det i kølvandet på dramatikken.

Dansk Idrætsforbund's chef de mission, Mikkel Sansone Øhrgaard, er således meget utilfreds med den måde, curlinglejren har håndteret konflikten mellem spillerne og træneren på.

- Det er dybt uprofessionelt. Det skulle være håndteret internt på holdet eller med assistance fra os hos DIF, siger han til Ekstra Bladet.

- Det var en sag, der aldrig skulle have været ude i pressen. Det er jo også noget, vi kan tage med fremover. Der er potentiale for at være mere professionel i kommunikationen, siger han.

Bølgerne gik højt mellem spillerne og træneren, og de omtalte hinanden i skarpe vendinger.

- Kenneth (Rifbjerg, red.) er en rigtig hyggelig fyr, men på nuværende tidspunkt er jeg ikke sikker på, at han har kompetencerne til at sidde i den stilling, som han er i, sagde den danske curlingspiller Henrik Holtermann om sin landstræner til TV2 Sport.

- Han prøver, men jeg synes ikke helt, at han altid tilbyder det, holdet har brug for.

De danske curlingherrer i kamp mod USA under OL. Foto: Lillian Suwanrumpha /Ritzau Scanpix

Kenneth Rifbjerg har flere gange udtrykt sin frustration over ikke at have mere indflydelse på holdets taktik, som han ikke er enig i.

Landstræneren var tilmed utilfreds med, at der ikke var blevet skiftet ud på holdet, så reserven Tobias Thun kunne komme i spil.

Problematikken bunder i, at han trods hvervet som landstræner ikke har nogen beføjelser til at skifte spillere ud på holdet, og derfor kan han 'kun' komme med råd og inputs.

Mikkel Øhrgaard påpeger den manglende professionalisme, og har et ønske om forbedringer i fremtiden.

- Vi skal fra DIF's side tale om, hvordan et professionelt set-up ser ud. Vi vil ikke gå ind i de taktiske overvejelser, men vi kan sagtens forventningsafstemme rammerne, og vi har fortsat en opgave i at få afklaret, hvordan strukturen skal være.

- Der blev trukket en streg i sandet, og vi fik det løst, men det var ikke kønt.

Danmark sluttede på sidstepladsen som nummer 10 ved OL. Det lykkedes at hente en enkelt sejr i Beijing, da Norge blev slået 6-5 i grundspillet.