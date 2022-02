Rekord-Sverige gør det igen

Sveriges succes ved vinter-OL i Beijing fortsætter.

Lørdag formiddag dansk tid øgede Sverige antallet af medaljer ved legene i Kina til 17.

Så mange har Sverige aldrig tidligere vundet ved et vinter-OL. Den tidligere svenske rekord lyder på 15 medaljer, der blev vundet ved legene i Sotji i 2014.

I tillæg var det en medalje af den fineste karat, da svenskerne strøg til tops i herrernes curlingturnering. Det skete med en 5-4-sejr over Storbritannien efter en yderst tæt finale.

Dermed er otte af de svenske medaljer af guld. Også det er svensk rekord. To gange tidligere, i 2018 og 2006, har Sverige vundet syv guldmedaljer.

For curlingskipper Niklas Edin markerer guldmedaljen i Beijing kulminationen på en lang, sikker opdrift på det olympiske medaljepodium.

Ved legene i Vancouver i 2010 blev han nummer fire, i 2014 i Sotji var han med til at tage bronze, og i 2018 var han med til at tage sølv.

Lørdagens curlingfinale i Beijing måtte afgøres i en ekstra ende, da stillingen var 4-4 efter de ti ordinære ender. Svenskerne havde fordel af at have sidste sten i enden, men den fik Niklas Edin aldrig ikke brug for.

Briternes skipper, Bruce Mouat, formåede ikke at få sin sten tættest på huset til sidst, og så var den sidste svenske sten overflødig.