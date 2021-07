Rødglødende telefoner: Har fået 300-400 beskeder

Frederic Vystavel og Joachim Sutton vandt bronze for Danmark i nat.

Beskederne vælter ind til de to ukendte danskere, efter de vandt bronze natten til torsdag dansk tid

Normalt kan de være fuldstændig i fred på Bagsværd Sø, men efter en sensationel bronzemedalje i morgensolen på Sea Forest Waterway i Tokyo må 26-årige Joachim Sutton og den et år ældre Frederic Vystavel indstille sig på en ny tilværelse.

I hvert fald for en stund.

- Vi har fået så mange beskeder, indledte Frederic Vystavel, inden vennen og makkeren uddybede i den olympiske landsby godt syv timer efter triumfen.

- Folk, vi ikke har snakket med i virkelig lang tid. Ti år, femten år, folk fra vores hjemby og folk, vi ikke kender. Det er rigtig cool, sagde Joachim Sutton, inden Frederik Vystavel igen overtog svaret - som de to venner i øvrigt gør for hinanden igen og igen.

- Det er ret stort. Det er ikke kun vores rovenner eller nære venner og familie. Det er forældre til dem, vi kender, og alle, der har fulgt med derhjemme. Det gør det så meget større.

Medaljerne blev vist frem. Foto: Tariq Mikkel Khan

Med mange beskeder mente Joachim Sutton i øvrigt 300-400 styk, mens makkeren insisterede på, at han ikke havde talt.

Det kan man så tro på eller lade være, men beskederne, store overskrifter i danske medier og interviews på stribe generede øjensynligt ikke de to ydmyge roere, der lod til at have alle fire ben plantet solidt på jorden.

- Det er sjovt, der er lidt hype. Det skal man jo nyde, og vi kan jo leve på det i lang tid, men vi tager det for, hvad det er, lød det grinende fra Joachim Sutton.

Danmarks anden medalje ved OL i Tokyo kunne faktisk være gået til Storbritannien, for de to roere kunne have droppet Danmark.