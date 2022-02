Rørende besked: - Far, du er med mig

Birk Ruud vandt onsdag guld i Big Air-disciplinen til Vinter-OL i Beijing et år efter sin far døde af kræft

- Far, du er med mig.

Sådan sagde 21-årige Birk Ruud direkte ind i kameraet, efter han havde landet sit andet hop i Big Air-finalen for ski.

Han sikrede sig allerede guldet efter sit andet hop, så i det sidste hop foldede han et norsk flag ud, efter han med stor sikkerhed plantede skiene i sneen igen.

I starten af 2021 døde Birk Ruuds far, Öivind, af lungekræft, men han er stadig med ham.

- Far er med mig. Han er om mit håndled, i det her guldarmbånd, siger han til VG og viser armbåndet i et interview efter konkurrencen.

Selvom faderens død har fyldt meget for Birk Ruud, har det også givet ham et nyt perspektiv på livet.

- Det (faderens død red.) har gjort, at jeg kan se mere end bare sport i livet, og jeg ved, at familien altid kommer først. Det har fået mig til at kunne se dette som en mulighed og en fantastisk oplevelse, siger han.

Birk Ruud er den første mandlige friski-udøver, der vinder OL-guld i Big Air. Foto: SEBASTIEN BOZON/Ritzau Scanpix

Ruuds landsholdskammerat Christian Nummedal fortæller, at nyheden om Ruuds afdøde far har plaget landsholdet, men han roser, Ruuds håndtering af oplevelsen.

- Det er vildt, hvordan han har taklet det. Det viser, hvor mentalt stærk han er.

Hjemme i Norge sad Birk Ruuds mor og fulgte med i sønnens triumf i Kina.

- Jeg hørte, at han råbte til familien og til far. Han er med os i hjertet hele tiden, og han er en del af alt det gode, vi har oplevet.