Rørt ishockeyveteran: - Det er rigtig svært at tale om

Kniven var helt inde på struben af de danske ishockeyspillere, men med 3-2-sejren over Letland blev det knald og ikke fald i OL-playoffkampen tidligt tirsdag morgen.

Nu venter kvartfinalen, og bedriften i Beijing går lige i hjertet på de spillere, der har været med på landsholdet i mange år.

- Lidt følelsesladet er jeg lige nu. Det er lidt en drøm at stå og snakke om OL-kvartfinale, mens adrenalinen kører. Jeg er her med 20 rigtig gode kammerater, og det er et stolt øjeblik, siger Morten Poulsen med blanke øjne.

Morten Poulsen scorede Danmarks første mål, da Letland blev besejret 3-2 i OL-playoffkampen. Foto: Jonathan Ernst/Reuters

OL har altid været et forjættet land for dansk ishockey, der har været tæt på adskillige gange, men først nu har landsholdet kæmpet sig ind i det skrappe selskab.

Det undertippede mandskab har udnyttet rampelyset og kvitteret med tre sejre i fire kampe, og den seneste triumf var den vigtigste.

Havde Danmark tabt til Letland, ville sejrene over Tjekkiet og Schweiz blot have fremstået som pynt på en turnering, der sluttede med en skuffelse.

Der er ikke noget at sige til, at lettelsen blandt spillerne er stor.

- Det er rigtig svært at tale om. Det er første gang, jeg skal sætte ord på det her, og det kan jeg mærke, at jeg ikke rigtig kan.

- Det er en kæmpestor oplevelse. Det her var vores eneste chance for at levere et stort resultat, og oplevelsen afhænger trods alt også af, hvordan man har gjort det resultatmæssigt, siger Morten Poulsen.

Danskerne var ellevilde efter sejren. Foto: DAVID W. CERNY/Ritzau Scanpix

Mod letterne krydrede han sin sædvanlige arbejdsindsats med en vital scoring i en kamp, hvor danskerne virkelig skulle kæmpe hårdt for at skabe chancer.

- Jeg var lidt skuffet over vores to første perioder. Det ligner os ikke, at vi ikke havde mere gejst og intensitet. Men vi fandt os selv i tredje periode. Ikke nogen stor kamp, det må vi indrømme.

- Vi har heldigvis nogle ting, vi kan gøre bedre, når vi skal møde Rusland i kvartfinalen, siger Morten Poulsen.